НАБУ расследует дело о выводе денежных средств должностными лицами "Ощадбанка", а так же злоупотребление служебным положением сотрудников Генеральной прокуратуры, а именно бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщил источник в НАБУ, информирует портал izvestia.kiev.ua.

"История четырехлетней давности, когда налоговая в марте 2017 года провела проверку банка и доначислила существенную сумму налогов и штрафных санкций. Бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный обратился к Константину Кулику и попросил помочь "решить вопрос" с налоговиками и повлиять на результат проверки. После чего прокурор Кулик методично начал давить на сотрудников офиса Больших плательщиков налогов и подразделения апелляции центрального аппарата, чтобы те приняли неправомерное решение. После неудачной попытки договориться Кулик изъял и засекретил все материалы, касающиеся проверки банка", – пояснил источник.

Он напомнил, что Константина Кулика и Андрея Пышного связывает давняя история, когда Луценко и Кулик оформили спецконфискацию по решению Краматорского суда, а Пышный снимал эти бумаги и деньги на счёт Казначейства. По результатам спецконфискации НАБУ было возбуждено уголовное дело о возможной растрате должностными лицами ПАО "Ощадбанк" по предварительному сговору с сотрудниками Генеральной прокуратуры "денег Януковича".

Указанное производство было возбуждено на основании решения Соломенского райсуда по факту возможной растраты средств оффшорных компаний Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited и Loricom Holding Group Ltd при исполнении приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.

Напомним, в апреле 2017 Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский горсуд Донецкой области принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

Экс-прокурор Константин Кулик в январе 2021 года попал под санкции Минфина США за попытку вмешательства в американские выборы. Именно Кулик был участником предвыборного фильма Джулиани, где рассказывал "о преступлениях семьи Байдена в Украине" и участником четырех пресс-конференций Андрея Деркача, на которых также пытались обвинить руководство Украины во внешнем управлении.

В конце 2019 года Константин Кулик не прошел аттестацию и был уволен из прокуратуры.