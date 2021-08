Об этом говорится на странице главы NASA Билла Нельсона в Twitter.

Все началось с того, что издание ТАСС, ссылаясь на свои источники, опубликовало выводы, сделанные в "Роскосмосе", об инциденте, произошедшем в августе 2018 года, когда астронавтам пришлось заделывать дыру, появившуюся на внешней стене капсулы "Союз". Через дыру обнаружилась утечка воздуха. Ремонт занял 8 часов и проходил в открытом космосе. Когда "Союз" вернулся на Землю, в России прошло расследование, результаты которого не опубликовали.

Сейчас выяснилось, что астронавтка NASA Серина Ауньон-Чанселлор якобы просверлила дыры в корпусе МКС, когда узнала, что в ее яремной вене образовался тромб. В российском космическом ведомстве посчитали, что эта ситуация привела к "острому психологическому кризису" астронавтки. В материале сообщалось, что дыра не могла быть проделана на Земле, так как корабль никогда не прошел бы испытания в вакуумной камере, которые проводятся перед полетом.

В NASA не стали комментировать здоровье Сирины, но с россиянами не согласились.

"Чтобы защитить конфиденциальность астронавтов, агентство не будет обсуждать медицинскую информацию о членах экипажа", – говорилось в сообщении NASA.

I whole heartedly agree with Kathy’s statement. I fully support Serena and I will always stand behind our astronauts. https://t.co/gBvgFTP5vF