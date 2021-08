Как стало известно, мужчину зовут Рэй Росберри. Он подогнал грузовик к зданию библиотеки Конгресса и заявил, что у него в машине баллон с пропаном. Кроме встречи с Джо Байденом и недовольства правительством мотивы его поступка остаются неизвестными. Полиция провела эвакуацию людей из близлежащих зданий.

"Водитель грузовика сказал офицеру на месте происшествия, что у него была бомба, и то, что появилось, по словам офицера, оказалось детонатором в руке человека. Мои переговорщики усердно работают, пытаясь найти мирное решение этого инцидента", — заявил журналистам на брифинге начальник полиции Капитолия США Том Мангер.

Полиция отправила снайперов в район возле Капитолия и Верховного суда. В Белом дом заявили, что следят за ситуацией и были проинформированы правоохранительными органами о происходящем.

The scene on NJ & D SE.



MPD Special Operations is assisting USCP. You can see a heavily armed officer with a gas mask in this video. Dozens of construction workers ran out of the buildings. pic.twitter.com/66itAq4ZI6