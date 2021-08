Об этом пишет издание Rai News.

Подземные толчки и извержение начались в ночь на 9 августа примерно в 1:40 и завершилось около 5 утра. В это время местные жители слышали сильный рев, а в их домах дрожала мебель. Извержение вулкана вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Видео происходящего они выкладывали в социальные сети.

Кроме того, подножье вулкана в городе Цафферана-Этне засыпано пеплом, а в районе его жерла показалась лава.

От вулкана поднялось облако дыма, поэтому рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Here we go again, another volcanic eruption courtesy of Etna at 5:45am🌋 #etna #Sicily pic.twitter.com/FWhTlZRNoQ