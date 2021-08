По словам Греты Тунберг, фэшн-бренды должны взять на себя часть ответственности за то, как их продукция влияет на окружающую среду.

А в своем Twitter она обвинила некоторые бренды в "зеленом пиаре", за счет которого компании пытаются показать свою продукцию и производство экологичным.

18-летняя Грета появилась на обложке первого номера Vogue Scandinavia.

В воскресенье активистка твитнула эту обложку, на фото Грета Тунберг в лесу гладит свою исландскую лошадь Стренгура.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci