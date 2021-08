За словами Грети Тунберг, фешн-бренди повинні взяти на себе частину відповідальності за те, що їхня продукція впливає на навколишнє среду.

А в своєму Twitter вона звинуватила деякі бренди в "зеленому піарі", за рахунок якого компанії намагаються показати свою продукцію і виробництво екологічним.

18-річна Грета з'явилася на обкладинці першого номера Vogue Scandinavia.В неділю активістка твітнула цю обкладинку, на фото Грета Тунберг в лісі гладить свого ісландського коня Стренгура.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci