Об этом в Twitter рассказали в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Сейчас Perseverance занимается поисками древней жизни на планете и готовится к собору образцов для дальнейшего исследования, которое он проведет на месте. Все это марсоход фотографирует и передает снимки на землю.

Так, в этот раз Perseverance "поскреб" поверхность планеты, чтобы счистить верхний слой пыли, который нанес марсианский ветер. Позже он возьмет образец грунта из этого места.

"Когда ваш "офис" такой же пыльный, как мой, иногда приходится засучивать рукава и убирать вещи. Я только что соскреб на этом камне корку выветривания, чтобы посмотреть, что находится под ней", — говорится в сообщении, написанном от имени марсохода.

Марсоход Perseverance и вертолет-дрон Ingenuity были доставлены на Марс 18 февраля этого года. Уже после 2026 года, специальная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA отправится к Красной планете, чтобы забрать показатели почв, которые на то время подготовит марсоход.

What’s this thing, and why is it sticking out of a Mars rock? (And no, it’s not a lightsaber handle.) Let me explain: 🧵 pic.twitter.com/bS9yvObLYD

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby.



More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/J2ltSfpleU