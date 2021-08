Трансляцию события можно будет смотреть онлайн на YouTube-канале NASA.

Запуск проведут с площадки SLC-41 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.В США в это время будет около полудня.

Полет Starliner CST-100 неоднократно откладывался. Изначально он должен был полететь вечером 30 июля, но накануне на МКС произошли проблемы с российским модулем "Наука", у которого включились двигатели, после чего МКС начала беспорядочно вращаться. Старт отложили.

А до этого 20 декабря прошлого года на корабле произошел компьютерный сбой, из-за чего во время полета в беспилотном режиме "Старлайнер" сжег запасы топлива не по графику. В результате пришлось исправить софт на корабле — это заняло несколько месяцев.

