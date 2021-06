Компания Илона Маска SpaceX сегодня произвела успешный запуск ракетоносителя Falcon 9, который вывел на орбиту Земли спутник SiriusXM-8 (SXM-8). Это уже 18 миссия по выводу спутников связи с начала этого года.

Об этом компания сообщила на странице в Twitter.

Falcon 9 стартовал сегодня утром с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После этого первая ступень ракеты вернулась на Землю и успешно села на на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Эта же первая ступень несколькими днями ранее уже использовалась для отправки в космос корабля Dragon. Подобное повторное использование части ракеты позволяет экономить на каждом старте по 20 млн долларов, поэтому полеты в космос становятся все доступнее.

Аппарат SXM-8 является вторым из двух первоначально запланированных спутников, которые заменят устаревшие спутники XM-3 и XM-4, запущенные в 2005 и 2006 годах соответственно ракетами Zenit 3. SXM-8 принадлежит и управляется компанией SiriusXM как часть их спутникового созвездия большой мощности.

Как сообщали Українські Новини, месяц назад SpaceX провела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 52 спутников системы Starlink.

Также сообщалось, что результаты предварительного тестирования системы Starlink показали скорость соединения в 150 Мбит/с, несмотря на мороз и снежную бурю.

Кроме того, SpaceX сообщила о создании подразделения в Литве для работы над проектом спутникового интернета Starlink, который может стать полностью мобильным уже до конца текущего года.

