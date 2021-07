Самолет миллиардера с ракетным двигателем Virgin Galactic оторвался от земли в 17.40 по Киеву. Он поднялся на высоту около 90 км.

"Замечательный день, чтобы отправиться в космос", – написал Брэнсон в Facebook незадолго до вылета.

Путешествие над Нью-Мексико длилось меньше полутора часов. По состоянию на 18.30 по Киеву аппарат Брэнсона достиг необходимой высоты и начал снижение.

Брэнсон вышел на связь с Землей и поздравил всех, благодаря кому этот полет стал возможным. В 18.40 по Киеву Unity приземлился.

Брэнсон в космосе. Фото: Twitter/Virgin Galactic

Этот полет должен открыть эру космического туризма. Предприниматель утверждал, что хочет сначала самостоятельно осуществить такой полет, прежде чем в следующем году брать на борт клиентов.

WATCH LIVE: @RichardBranson and crew of mission specialists fly to space on @VirginGalactic’s #Unity22. A new space age is here... https://t.co/kLI6mGCUro