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26 февраля 2020, среда, 15:24 11
Космос 2020-02-26T15:24:39+02:00
Українські Новини
Virgin Galactic выпусят дополнительные билеты в космос из-за большого спроса

Virgin Galactic выпусят дополнительные билеты в космос из-за большого спроса

Елизавета Кесельман
Космос, полет в космос, Илон Маск, SpaceX, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic
Корабль Virgin Galactic. Фото: Википедия
Корабль Virgin Galactic. Фото: Википедия

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic из-за роста спроса на полетов в космос начинает выпускать больше билетов. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что компания получила около 8 тысяч на будущие коммерческие рейсы, что вдвое больше, чем в сентябре 2019 года.

Пока Virgin Galactic продала 600 билетов на свой первый полет. Он запланирован на конец этого года.

Информация появилась на фоне новостей о том, что чистый убыток компании Virgin Galactic достиг 73 млн долларов за последний квартал.

Сейчас космическое предприятие, базирующееся в Калифорнии, берет с клиентов депозит в размере 1000 долларов США, чтобы зарегистрировать их на будущие рейсы. Таким образом они оказываются в списке ожидания, если появятся дополнительные свободные места.

Virgin Galactic сообщила, что цены и сроки следующего рейса пока неизвестны. Билеты на первый рейс продавали по 250 тыс.  долларов за один.

Среди тех, кто уже приобрел билеты, такие знаменитости как певец Джастин Бибер и киноактер Леонардо Ди Каприо. Сэр Ричард Брэнсон также отправится в первый полет.

"Нас очень поощряет постоянный и растущий спрос во всем мире на частный космический полет", - сказал Стивен Аттенборо, коммерческий директор Virgin Galactic.

Virgin Galactic - единственная космическая туристическая группа, которая официально вышла на Нью-Йоркскую биржу в октябре прошлого года.

Компания сэра Ричарда Брэнсона Virgin Galactic соревнуются с SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефф Безос за туристические полеты на орбиту.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX Илона Маска начнет отправлять туристов в космос через два года.

Также Маск завил, что хочет до 2050 года доставить на Марс миллион человек

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