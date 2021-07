Запуск будет происходить с космодрома "Америка" вблизи городка Трут-ор-Консекуэнсес в штате Нью-Мексико. Начало полета запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Планируется, что самолет-носитель VMS Eve поднимет прикрепленный к нему VSS Unity на высоту около 15 километров. После это корабль отсоединится и начнет свой самостоятельный полет в суборбитальное пространство Земли.

NEW TIME: Watch #UNITY22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.



Overnight weather delayed the start of flight preparations, but we are on track to fly today with a newly scheduled time.



WATCH: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/wkPtjNDM1V