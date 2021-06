Европейская комиссия продлила индивидуальные и глобальные тарифные квоты импорта металлопроката с пошлиной 25% на объемы свыше квоты на 3 года до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром", передают Українськi Новини.



"24 июня 2021 года Европейская комиссия приняла решение о продлении защитных мер сроком на 3 года (с 1 июля 2021 по 30 июня 2024) касательно импорта на территорию Европейского союза металлопроката вне зависимости от страны происхождения и импорта в виде индивидуальных и глобальных тарифных квот. Всего предусмотрено 3 периода: с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года, с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года и с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года", - говорится в нем.



Согласно сообщению, механизм использования тарифных квот остается без изменения: после полного исчерпания тарифной квоты, начинают действовать импортные пошлины в размере 25%.



В сообщении отмечается, что Украина, как и прежде, обладает индивидуальными ("страновыми") тарифными квотами по следующим 11 категориям: 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 13 (арматура), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали), 16 (катанка из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали), 21 (профиль полый), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали), 24 (прочие бесшовные трубы), 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали) и 28 (проволока нелегированная).



"Тарифные квоты, как индивидуальные, так и глобальные, действуют по квартальному принципу распределения. Сохраняется также механизм переноса неиспользованных объемов квоты из предыдущего квартала в последующий — доступ к недовыбранным объемам квоты предыдущего квартала страны будут получать на 20-й рабочий день нового квартала. Указанный механизм действует исключительно в пределах одного периода, и объемы тарифных квот, не выбранные в последнем квартале предыдущего периода, на следующий период не переносятся", - говорится в сообщении.



Также имеется возможность использования глобальной тарифной квоты в четвертом (завершающем) квартале каждого периода (т.е., с 1 апреля 2022 по 30 июня 2022 года, с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года и с 1 апреля 2024 по 30 июня 2024 года) странами, исчерпавшими индивидуальную тарифную квоту, но с сохранением уже действующих "режимов доступа".



Согласно сообщению, существует три "режима доступа":



- Режим 1: "Запрет на использование" — страны, исчерпавшие индивидуальную тарифную квоту, лишаются права воспользоваться глобальной тарифной квотой в последнем квартале каждого периода.



В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группа 16 (катанка из нелегированной и легированной стали) и группа 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали).



- Режим 2: "Ограничение доступа" — установлены максимально дозволенные объемы доступа к глобальной тарифной квоте в четвертом квартале периода для стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту. При этом указанные объемы являются общими для всех стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту, и используются по принципу first come – first served ("первым пришел – первым получил").



В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группы 13 (арматура, максимально разрешенный объем к использованию глобальной тарифной квоты в четвертом квартале 29 457,54 тонны), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали, 2 590,07 тонн), 21 (профиль полый, 3330,95 тонн), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали, 1991,54 тонны) и 28 (проволока нелегированная, 21 998,71 тонны).



- Режим 3: "Полный доступ" — без каких-либо ограничений.



Из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, в этот разряд попадают группы 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) и 24 (прочие бесшовные трубы).



Также, согласно сообщению, предусмотрено повышение объемов тарифных квот в каждом последующем периоде на 3% относительно предыдущего периода.

По состоянию на 28 июня, при пройденной части завершающего квартала 3 периода в 98,89%, Украиной полностью исчерпана индивидуальная тарифная квота по группам 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали), 21 (профиль полый), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали), 24 (прочие бесшовные трубы) и 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали).



При этом наименьший расход — в группе 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали, 15,28%).



Что касается группы 20 (трубы газопроводные), относительно которой Украина является участником глобальной тарифной квоты, то, по состоянию на 28 июня, ее квота полностью исчерпана.



Как сообщали Українськi Новини, 2 февраля 2019 года вступили в силу введенные Европейской комиссией окончательные индивидуальные и глобальные тарифные квоты импорта металлопроката с пошлиной 25% на объемы свыше квоты.

Европейская комиссия ввела данные ограничения со 2 февраля 2019 года до 30 июня 2021 года.



19 июля 2018 года в рамках ранее начатого расследования по металлопродукции Европейская комиссия ввела квотирование импорта металлопродукции с пошлиной 25% на объемы свыше квоты.