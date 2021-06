С 55-й минуты "оранжевые" играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды.

На 68-й минуте счет открыл Томаш Холеш. На 80-й минуте после передачи Холеша второй мяч забил Патрик Шик.

В 1/4 финала чехи сыграют со сборной Дании.





🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020