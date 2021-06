В 2021 году Министерство здравоохранения отправило в Беларусь 12 человек на трансплантацию печени стоимостью 131,9 тыс. долларов каждая.

"В соответствии с требованиями порядка направления граждан Украины для лечения за границу, утвержденного постановлением Кабмина от 27 декабря 2017, № 1079 "Об обеспечении организации направления граждан Украины для лечения за границу" Минздравом было направлено на лечение в Республику Беларусь в клинику StateInstitution "Minsk Scientific and Practical Center for Surgery Transplantology and Hematology", а именно на трансплантацию печени в 2020 году - 48 граждан и в 2021 году - 12 граждан", - говорится в нем.

Отмечается, что стоимость одной такой операции составляет 131,9 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 за счет госбюджета провели 17 операций по трансплантации печени стоимостью от 855 до 929 тыс. гривен.

Также в марте Министерство здравоохранения отнесло срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции к таким, которые не подпадают под запрет в период карантина.