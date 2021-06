Об этом он рассказал в интервью изданию RMC Sport.

Инцидент случился во время опасной атаки сборной Германии, когда игрок сборной франции Бенжамен Павар выбивал мяч из штрафной головой. Сразу после этого в него влетел соперник, а главный арбитр зафиксировал нарушение правил. Павар упал на газон и лежал там несколько секунд.

"Я был по-настоящему шокирован. Я потерял сознание на 10-15 секунд. После этого мне стало лучше", – рассказал он журналистам.

В этом матче Франция одержала минимальную победу над Германией благодаря автоголу Матса Хуммельса.

