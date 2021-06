Об этом пишет издание Bild.

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Альянц Ареной". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью", – заявил член Бундестага Йоахим Херрманн.

Он заявил, что осуждает такие действия Гринписа и называет их безответственными. По его мнению, такие поступки не имеют связи с защитой окружающей среды.

Кроме того, несколько человек поранились обломками параплана, когда над ними в опасной близости пролетел активист.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany 😳



(via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE