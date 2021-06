Парапланерист приземлился на стадион еще перед футбольным матчем, но трибуны уже были заполнены зрителями. При приземлении обломки конструкции летательного аппарата упали на трибуны, из-за чего несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

"Активист Greenpeace Бенджамин Штефан заявил, что план состоял в том, чтобы "пролететь" над стадионом и выпустить легкий шар с посланием, призывающим немецкого производителя автомобилей Volkswagen "сделать больше для защиты климата", — сказано в сообщении.

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich 😂 pic.twitter.com/UBlvQgIvuo