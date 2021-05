После первого полуфинала "Евровидения", который состоялся 18 мая, букмекеры прогнозируют украинской группе Go_A четвертое место. Букмекерские ставки опубликованы на официальном сайте конкурса.

За день до первого полуфинала "Евровидения-2021" Украина была на 8 месте. Фаворитами считают итальянскую группу Maneskin с песней Zitti e buoni с шансами на победу в 22%.



Сейчас ТОП-10 лучших исполнителей выглядит так:



Италия - Måneskin - "Zitti e buoni"



Франция - Barbara Pravi - "Viola"



Мальта - Destiny - "Je Me Casse"



Украина - Go_A - "Shum"



Исландия - Daði & Gagnamagnið - "10 Years"



Швейцария - Gjon’s Tears - "Tout l'univers"



Болгария - Victoria - "Growing Up Is Getting Old"



Кипр - Elena Tsagrinou - "El Diablo"



San Marino - Senhit feat. Flo Rida - "Adrenalina"



Литва - The Roop - "Discoteque"

Ставки букмекеров. Скриншот: eurovisionworld.com

Как сообщали Українські Новини, второй полуфинал и финал конкурса состоятся 20 и 22 мая 2021 года соответственно. Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший. Прямой эфир состоится 20 и 22 мая в 22:00.



Кроме того, какие страны попали во второй полуфинал.







