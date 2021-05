Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18―22 мая. В первом получинале выступят 16 стран-участниц. Українські Новини подготовили список стран – участниц второго полуфинала, который состоится уже 20 мая.

Во втором полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:

Сан-Марино: Senhit – "Adrenalina"

Эстония: Uku Suviste – "The Lucky One"

Чехия: Benny Cristo – "omaga"

Греция: Stefania – "Last Dance"

Австрия: Vincent Bueno – "Amen"

Польша: RAFAŁ – "The Ride"

Молдова: Natalia Gordienko – "Sugar"

Исландия: Daði og Gagnamagnið – "10 Years"

Сербия: Hurricane – "Loco Loco"

Грузия: Tornike Kipiani – "You"

Албания: Anxhela Peristeri – "Karma"

Португалия: The Black Mamba – "Love Is On My Side"

Болгария: Victoria – "Growing Up Is Getting Old"

Финляндия: Blind Channel – "Dark Side"

Латвия: Samanta Tina – "The Moon is Rising"

Швейцария: Gjon’s – "Tears Tout l’Univers"

Дания: Fyr & Flamme – "Øve Os På Hinanden"

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 состоится в Нидерландах. Выступления артистов пройдут в два полуфинала, Украина выступит в первом. Трансляция Евровидения традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ :Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь отстранили от участия в "Евровидении 2021". Первую песню не допустили до участия из-за политического подтекста, после чего группа направила еще одну песню, однако ее тоже не одобрили.

Кроме того, конкурс "Евровидение" состоится со зрителями в зале, но с карантинными ограничениями.



Ранее группа Go_A представила финальную версию песни для "Евровидения".