Бывший Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, аккаунт которого в январе заблокировали в 12 социальных сетях, запустил собственную социальную платформу From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа").

Об этом пишет издание Fox News.

У Трампа данную платформу назвали "местом для свободного и безопасного общения". Она позволит бывшему Президенту напрямую общаться со своими последователями после нескольких месяцев запрета на посещение Facebook и Twitter.

"Во время тишины и лжи. Возникает маяк свободы. Место, где можно говорить свободно и безопасно", — говорится в видеоролике, который размещен на платформе.

Отмечается, что внешне From the Desk of Donald J. Trump несколько похожа на Twitter. Функционал платформы позволяет Трампу публиковать сообщения, а подписчикам репостить их в Twitter и Facebook.

При этом на новой платформе нет возможности "лайкать" или комментировать публикации Трампа.

"Это просто одностороннее общение, позволяющее Трампу общаться со своими последователями", — рассказал изданию источник, близкий к данной платформе.

Стоит отметить, что в марте 2021 году Дональд Трамп заявил о намерении создать собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры". From the Desk of Donald J. Trump не имеет ничего общего с этим проектом, новости о нем должны появиться в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, после серии блокировок и банов в большинстве популярных социальных сетях Дональд Трамп зарегистрировался в мессенджере Telegram.

Это привело к тому, что Telegram стал одним из самых скачиваемых приложений в США.