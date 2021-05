Колишній Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, аккаунт якого в січні заблокували в 12 соціальних мережах , запустив власну соціальну платформу From the Desk of Donald J. Trump ("Зі столу Дональда Трампа").

Про це пише видання Fox News.

У Трампа дану платформу назвали "місцем для вільного та безпечного спілкування". Вона дозволить колишньому Президенту безпосередньо спілкуватися зі своїми послідовниками після декількох місяців заборони на відвідування Facebook і Twitter.

"Під час тиші і брехні. Виникає маяк свободи. Місце, де можна говорити вільно і безпечно", – йдеться у відеоролику, який розміщений на платформі.

Відзначається, що зовні From the Desk of Donald J. Trump дещо схожа на Twitter. Функціонал платформи дозволяє Трампу публікувати повідомлення, а передплатникам репостити їх у Twitter і Facebook.

При цьому на новій платформі немає можливості "лайкати" або коментувати публікації Трампа.

"Це просто одностороннє спілкування, що дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками", – розповіло виданню джерело, близьке до даної платформі.

Варто зазначити, що в березні 2021 році Дональд Трамп заявив про намір створити власну соціальну мережу, яка "змінить правила гри". From the Desk of Donald J. Trump не має нічого спільного з цим проєктом, новини про неї повинні з'явитися найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше після серії блокувань і банів у більшості популярних соціальних мережах Дональд Трамп зареєструвався в месенджері Telegram.

Це призвело до того, що Telegram став одним з найбільш завантажуваних додатків у США.

