"Самый большой и самый совершенный марсоход, который NASA отправило в другой мир, приземлился на Марсе в четверг после 203-дневного путешествия, преодолевшего 293 миллиона миль (472 миллиона километров)", - сказано в нем.



Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ