Сообщается, новый полевой лагерь российских военных, который находится на этапе формирования. На спутниковых снимках, полученных командой Visual Investigations, видны сотни боевых машин. Также на кадрах можно увидеть палаточный городок, кухню и госпиталь. Расположился он в 170 километрах от украинской границы.

В CIT в свою очередь отметили, что последнее время изучают маршруты передвижения российской техники в Крым и к украинской границе с помощью видео из соцсетей и сервиса отслеживания вагонов GdeVagon. Расследователи отмечают, что наблюдаемая концентрация российских войск возле украинской границы беспрецедентна с 2015 года.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q