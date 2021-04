Повідомляється, новий польовий табір російських військових, який знаходиться на етапі формування. На супутникових знімках, отриманих командою Visual Investigations, видно сотні бойових машин. Також на кадрах можна побачити наметове містечко, кухню і госпіталь. Розташувався він за 170 кілометрів від українського кордону.

У CIT своєю чергою зазначили, що останнім часом вивчають маршрути пересування російської техніки в Крим і до українського кордону за допомогою відео з соцмереж і сервісу відстеження вагонів GdeVagon. Розслідувачі зазначають, що концентрація російських військ біля українського кордону безпрецедентна з 2015 року.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q