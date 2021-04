Пока прототипы кораблей Илона Маска, предназначенные для полета на Марс, проходят неудачные испытания, космическое судно SpaceX осуществило запуск ракеты-носителя Falcon 9, который вывел на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

Компания SpaceX транслировала запуск ракеты в YouTube.

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с 60 спутниками Starlink на борту. Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже 24 вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. На орбиту Земли уже вывели 1383 космических аппаратов.

Согласно плану, первая ступень ракеты после отделения от корабля благополучно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Благодаря тому, что эта часть корабля много разовая, запускать ракетоносители стало дешевле.

Предыдущую пародию спутников Илон Маск отправил на орбиту 24 марта. Тогда в космос полетели тоже 60 аппаратов.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта прототип корабля Starship SN10 смог совершить успешный взлет и посадку, однако аппарат взорвался спустя несколько минут после приземления на платформу.

На прошлой неделе Илон Маск заявил, что первые космические корабли Starship сядут на поверхность Марса до 2030 года.

