Во вторник, 30 марта, SpaceX провела высотные испытания прототипа Starship SN11.

После запуска корабль успешно набрал заданную высоту, совершил переворот в горизонтальное положение и начал снижаться к месту посадки.

На отметке в 5 минут 48 секунд SN11 включил свой первый двигатель, однако спустя несколько секунд корабль взорвался. Связь с прототипом была потеряна. В тот же момент с воздуха начали падать обломки ракеты.

Владелец компании SpaceX Илон Маск уже успел прокомментировать инцидент с прототипом SN11.

"По крайней мере воронка (от взрыва аппарата — ред.) расположена в нужном месте", — написал Маск в своем Twitter-аккаунте.

At least the crater is in the right place!