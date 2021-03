Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", — говорится в его сообщении.

Причиной аварии стало то, что в одном из поездов кто-то дернул стоп-кран. Поезд резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади. Поезда двигались на не очень большой скорости, поэтому разбились два вагона и еще один перевернулся.

Железнодорожная авария произошла недалеко от города Тахта, расположенного в 365 км южнее столицы Каир.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5