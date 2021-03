Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Ирландскую группу китов и дельфинов (IWDG).

Первым незваного гостя обнаружил житель острова Алан Хоулихан и его пятилетняя дочь Мьюрианн. Они прогуливались по пляжу в воскресенье, 14 марта, и заметили, как "размером с быка или корову" животное взбиралось на берег.

"Сначала я подумал, что это тюлень, а потом мы увидели бивни. Морж выскочил из воды и устроил нам небольшое представление", — рассказал Хоулихан.

По словам мужчины, на следующий день моржа на пляже уже не было.

IWDG confirmed a Walrus sighting from Valentia. Co. Kerry earlier today. We would like to thank Alan Houlihan Who reported this sighting to us today March 14th 2021 from west of Knightstown, Valentia Island, Co. Kerry. pic.twitter.com/YxawS9Q4z2