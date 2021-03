Про це пише Naked Science з посиланням на Ірландську групу китів і дельфінів (IWDG).

Першим незваного гостя виявив житель острова Алан Хоуліхан і його п'ятирічна дочка Мьюріанн. Вони прогулювалися по пляжу в неділю, 14 березня, і помітили, як тварина "розміром з бика або корову" підбиралася на берег.

"Спочатку я подумав, що це тюлень, а потім ми побачили бивні. Морж вискочив з води й влаштував нам невеличку виставу", — розповів Хоуліхан.

За словами чоловіка, на наступний день моржа на пляжі вже не було.

IWDG confirmed a Walrus sighting from Valentia. Co. Kerry earlier today. We would like to thank Alan Houlihan Who reported this sighting to us today March 14th 2021 from west of Knightstown, Valentia Island, Co. Kerry. pic.twitter.com/YxawS9Q4z2