Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" опровергает информацию касательно продажи труб Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по завышенным ценам.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Интерпайп" опровергает информацию о продажах трубной продукции "Нефтегазу" по якобы завышенным ценам. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании "Интерпайп". Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что "Интерпайп" последовательно и открыто отстаивает необоснованное и недобросовестное повышение цен на электроэнергию в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что в перечисленных публикациях сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для "Нефтегаза".

В "Интерпайп" подчеркнули, что поставки труб "Нефтегазу" осуществляются в рамках конкурентных тендерных процедур, в которых также учавствуют крупнейшие мировые производители трубной продукции, такие как Vallourec и Voestalpine и китайские поставщики трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd.

Как сообщали Українські Новини, "Интерпайп" подписал меморандум с эмиратским инвестфондом Mubadala.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом "Интерпайп" сократил продажи трубной и колесной продукции на 17% до 662,4 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 8% до 216 млн долларов, сократив выручку на 23% до 660 млн долларов.

