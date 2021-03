Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" спростовує інформацію щодо продажу труб Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за завищеними цінами.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Інтерпайп" спростовує інформацію про продажі трубної продукції "Нафтогазу" за нібито завищеними цінами. Серія публікацій в заангажованих і недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною і спрямована на завдання шкоди діловій репутації компанії "Інтерпайп". Серію подібних наклепницьких публікацій компанія пов'язує з тим, що "Інтерпайп" послідовно і відкрито відстоює необгрунтоване і несумлінне підвищення цін на електроенергію в Україні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в перерахованих публікаціях порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для "Нафтогазу".

В "Інтерпайп" підкреслили, що поставки труб "Нафтогазу" здійснюються в рамках конкурентних тендерних процедур, в яких також беруть участь найбільші світові виробники трубної продукції, такі як Vallourec і Voestalpine і китайські постачальники трубної продукції такі як Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co . і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd.

Як повідомляли Українські Новини, "Інтерпайп" підписав меморандум з еміратським інвестфондом Mubadala .

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком "Інтерпайп" скоротив продажі трубної і колісної продукції на 17% до 662,4 тис. тонн.

У січні-вересні 2020 року порівняно з січнем-вереснем 2019 року "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 8% до 216 млн доларів, скоротивши виручку на 23% до 660 млн доларів.

