Неполадки у борта начались сразу после взлета. Правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилот принял решение не продолжат полет и посадил самолет на аэродроме. Но за это время части двигателя упали на жилой район, и их начали находить жители Брумфилда.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV