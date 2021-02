Так, сообщается, что Сборная Украины, которую представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная, стала бронзовым призером.

Практически на протяжении всей гонки украинки были в числе лидеров, совмещая хорошую скорость на лыжне с оптимальной точностью стрельбы (7 запасных патронов).

Just like last year, Marte Olsbu Roeiseland brings it home for @NSSF_Biathlon and they celebrate their third women relay World Championship title in a row 🎉🎉🎉https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/bELBxMxfoJ