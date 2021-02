Всего публикаций было две. Первую публикацию Маск опубликовал на английском языке. В ней он тэгнул официальный аккаунт президента России.

"Не хотели бы вы присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?", — говорится в ней. Пост уже собрал 144,3 тыс. лайков и 21,6 тыс. комментариев.

После того, как ответа от Путина не последовало, Маск опубликовал второй пост уже на русском языке.

"Было бы большой честью поговорить с вами", — говорится в сообщении, где аккаунт президента Российской Федерации уже не тегнули.

Однако в Кремле все равно никак пока не отреагировали на приглашение Илона Маска.

Clubhouse — новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться с помощью голосовых сообщений. Туда можно попасть по инвайтам и говорить с людьми со всего света в разных "комнатах". В одной такой комнате может находиться до 5 тысяч человек.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?