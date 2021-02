На севере Индии в штате Уттаракханд сошел ледник и вызвал масштабный потоп — в потоке льда, камней и грязи пропали по меньшей мере 150 человек.

Об этом пишет местное издание India Today.

Инцидент произошел около 8-9 часов утра по местному времени. Тогда стало известно о схождении части ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд.

Предварительно известно о 100-150 человек, которые пропали без вести. Часть из них – это рабочие, работавшие на проекте плотины "Риши Ганга". Сейчас с этими людьми нет связи.

Власти Индии рассказали, что из-за схода ледника на реке Дхаули Ганга произошло наводнение, разрушевшее мост Джошиматх-Малари, который использовался индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.

В сети было опубликовано видео момента, как ледник несется с горы.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Scary visuals coming in from #Chamoli district in #Uttarakhand after a Glacier burst. Many missing and danger levels likely to cross in Srinagar, Rishikesh and Haridwar as well. Stay alert and stay safe everyone. pic.twitter.com/LkGXLYi1w8 — Rahul Rawat (@rawatrahul9) February 7, 2021

Как сообщали Українські Новини, самый старый и толстый морской ледник в Арктике начал разрушаться. Ранее гигантский 300-футовый ледник прошел мимо города в Гренландии. Также ученые посчитали, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.

