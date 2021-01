В то время, как Украина сможет отказаться от китайской вакцины Sinovac, если та покажет низкую эффективность, неравенство в иммунизации от коронавируса может привести к появлению более опасных мутаций заболевания. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на специалистов из международного Фонда медицинских исследований Wellcome с офисом в Лондоне.

Так, ученые прогнозируют, что если некоторые части мира не будут иметь доступа к вакцинам, это подвергнет риску весь мир.

"Мы не можем оставить некоторые части мира без доступа к вакцинам, потому что они просто вернутся к нам. Это подвергает риску всех во всем мире", - сказал глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер.

Неравенство в иммунизации представляет угрозу как для имущих, так и для неимущих государств. Это создает условия не только для распространения коронавируса, но и для его мутации.

По словам Веллера, несмотря на отсутствие доказательств того, что нынешний набор вакцин неэффективен против новых вариантов коронавируса, будущие мутации могут быть менее подвержены воздействию существующих антиковидных препаратов.

"Чем дольше вирус может сохраняться в различных частях мира, где у нас нет вакцины, тем больше опасность новых штаммов, которые могут быть более агрессивными, более опасными или заразными", - сказала советник по политике здравоохранения международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam Анна Марриотт.

По данным лондонской исследовательской компании Airfinity Ltd., страны с высоким уровнем дохода обеспечены 85% вакцин Pfizer Inc. и всеми дозами Moderna Inc.

Новые штаммы вируса, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, распространяются значительно быстрее, чем более ранние версии.

Производители лекарств говорят, что при необходимости они в течение нескольких недель могут изменить свои вакцины, чтобы противостоять новым штаммам. Вероятность того, что такая адаптация будет необходима, увеличилась, отмечает президент подразделения вакцин Takeda Pharmaceutical Co. Раджив Венкайя, который работал в администрации Джорджа Буша над разработкой плана борьбы с пандемией гриппа в США.

По словам эксперта, теперь важно контролировать передачу Covid-19 не только для защиты наиболее уязвимых групп населения, но и для снижения эволюционного риска, связанного с этим вирусом.

