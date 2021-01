Нерівність в імунізації від коронавірусу може привести до появи більш небезпечних мутацій захворювання у той час, як Україна зможе відмовитися від китайської вакцини Sinovac , якщо та покаже низьку ефективність. Про це пише Bloomberg, з посиланням на фахівців з міжнародного Фонду медичних досліджень Wellcome з офісом в Лондоні.

Так, вчені прогнозують, що якщо деякі частини світу не матимуть доступу до вакцин, це піддасть ризику весь світ.

"Ми не можемо залишити деякі частини світу без доступу до вакцин, тому що вони просто повернуться до нас. Це піддає ризику всіх у всьому світі", – сказав глава відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллер.

Нерівність в імунізації становить загрозу як для імущих, так і для незаможних держав. Це створює умови не тільки для поширення коронавірусу, але і для його мутації.

За словами Веллера, попри відсутність доказів того, що нинішній набір вакцин неефективний проти нових варіантів коронавірусу, майбутні мутації можуть бути менш схильні до дії чинних антиковідних препаратів.

"Чим довше вірус може зберігатися в різних частинах світу, де у нас немає вакцини, тим більше небезпека нових штамів, які можуть бути більш агресивними, більш небезпечними або заразними", – сказала радник з політики охорони здоров'я міжнародного об'єднання по боротьбі з бідністю Oxfam Анна Марріотт.

За даними лондонської дослідницької компанії Airfinity Ltd., країни з високим рівнем доходу забезпечені 85% вакцин Pfizer Inc. і всіма дозами Moderna Inc.

Нові штами вірусу, що з'явилися в Великобританії, Південній Африці та Бразилії, поширюються значно швидше, ніж більш ранні версії.

Виробники ліків говорять, що при необхідності вони протягом декількох тижнів можуть змінити свої вакцини, щоб протистояти новим штамів. Імовірність того, що така адаптація буде необхідна, збільшилася, зазначає президент підрозділу вакцин Takeda Pharmaceutical Co. Раджив Венкайя, який працював в адміністрації Джорджа Буша над розробкою плану боротьби з пандемією грипу в США.

За словами експерта, тепер важливо контролювати передачу Covid-19 не тільки для захисту найбільш вразливих груп населення, а й для зниження еволюційного ризику, пов'язаного з цим вірусом.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця лютого 2021 року Україна може отримати три різні вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Крім того, МОЗ розробило дорожню карту прищеплення населення від COVID-19, яке пройде в п'ять етапів у 2021-22 роках.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини