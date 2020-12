Рецепт и короткая видеоинструкция опубликованы на сайте королевы.

"В преддверии Рождества повара королевских кухонь поделились своим рецептом приготовления идеального пряничного домика", – говорится в сообщении в Twitter, где кроме рецепта есть еще и видео о том, как кондитеры украшают домик.

Рецепт пряничного домика очень похож на рецепт обычных имбирных пряников, но для более гладкой текстуры в него добавили много яиц.

Ингредиенты:

Способ приготовления достаточно прост:

Весь секрет глазури, которая буквально тянется за отсадным мешком – в соотношении яиц и сахарной пудры.

🎄🏠 In the run up to Christmas, the chefs in the Royal kitchens have shared their recipe for making the perfect Gingerbread House.



If you decide to make the house yourself, we’d love to see what you’ve made. Please share your creations using #RoyalGingerbread. pic.twitter.com/pigE0tYAQd