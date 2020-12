Об этом сообщает УП со ссылкой на Deutsche Welle, AFP со ссылкой на собеседников в службе безопасности страны, телеканал "Аль-Арабия".

Вблизи посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в близлежащие жилые кварталы.

По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". Установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытались перехватить запущенные ракеты.

Силы безопасности Ирака сообщили, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны" Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, из которых был осуществлен пуск ракет. У посольства были выставлены кордоны силовиков.

Политический обозреватель "Аль-Арабия" Джойс Карам в Твиттере опубликовала видео обстрела.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m