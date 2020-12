Ранее Трамп уже называл тот разговор "идеальным". Теперь он вспомнил его в своем Twitter в контексте новости о том, что сын Джо Байдена Хантер все же стал фигурантом расследования о манипуляциях с налогами.

"Теперь выясняется, что мой телефонный звонок президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "идеальным", был даже лучше.

Я предсказал коррупцию Байдена, сказал, чтобы позвонить генеральному прокурору, который, возможно, знал о коррупции во время мистификации импичмента?", – написал Трамп.

Теперь, по словам Трампа, в администрации Байдена на долгие годы будет царить скандал.

Now it turns out that my phone call to the President of Ukraine, which many, including me, have called “perfect”, was even better than that. I predicted Biden corruption, said to call the A.G., who perhaps knew of the corruption during the impeachment hoax?