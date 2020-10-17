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  • В Кировоградской области прошелся ураган: повреждены и затоплены дома, повалены деревья
17 октября 2020, суббота, 18:24 248
Происшествия 2020-10-17T18:24:42+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области прошелся ураган: повреждены и затоплены дома, повалены деревья

В Кировоградской области прошелся ураган: повреждены и затоплены дома, повалены деревья

Ольга Фандорина
Ураган, Кировоградская область, Непогода в Украине, Подтопления
Ураган в Кировоградской области. Фото: Патрульная полиция Кировоградской области
Ураган в Кировоградской области. Фото: Патрульная полиция Кировоградской области

В Кировоградской области частично повреждены  кровли 20 домов, повалено около 30 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства из-за дождя и шквальных порывов ветра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

"Сегодня на окраине города прошел ураган. Сильные порывы ветра сорвали крыши с домов, разбили заборы, поломали деревья повредили линии электропередач. К этому добавилась сильный ливень. Патрульные, совместно с другими службами, сразу пришли на помощь местным жителям. Не теряя времени и не дожидаясь пока дождь утихнет, полицейские начали освобождать проезжую часть от обломков деревьев и зданий, а также оказывать помощь людям, которые в ней нуждались. Сейчас ситуация контролируется", - сообщили в Патрульной полиции.

Кроме того, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени. Тем временем, как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур: выходных погода в Украине резко похолодает. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

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