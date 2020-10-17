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17 октября 2020, суббота, 11:23 508 Документ
Силовые структуры 2020-10-17T11:49:22+03:00
Українські Новини
СБУ передала результаты аудита "Нефтегаза" в Офис генпрокурора

СБУ передала результаты аудита "Нефтегаза" в Офис генпрокурора

Надежда Комендантова
СБУ, НАК
Нефтегаз.
Нефтегаз.

Служба безопасности Украины направила в Офис генпрокурора результаты аудита НАК "Нефтегаз", который не заинтересован в экономически справедливой цене за газ для населения и зарабатывает на поставках украинского газа в Европу.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Материалы по результатам аудита направлены в Офис генпрокурора в октябре.

"По результатам рассмотрения материалов ревизии финансово-хозяйственной деятельности упомянутого акционерного общества СБУ, согласно статье 216 УПК, направила в Офис генерального прокурора", - сказано в ответе.

При этом СБУ никаких уголовных производств по результатам аудита не открывала.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро не открывало уголовных производств в связи с результатами аудита "Нефтегаза", проведенного Государственной аудиторской службой.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении Госаудитслужбой аудита в "Нефтегазе", по итогам которого аудиторы якобы обнаружили недочеты и финансовые нарушения на более чем 225 млрд гривен, из-за которых государственный бюджет понес потери на сумму 75 млрд гривен.

Также Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила, что 5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Если НАК "Нефтегаз Украины" завершит 2020 год с убытком, то руководство не сможет рассчитывать на получение премий по итогу работы в текущем году.

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