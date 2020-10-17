Экономически справедливой цены нет. Эксперт рассказал, как "Нафтогаз" формирует цену на газ для украинцев

НАК "Нафтогаз" не заинтересован в экономически справедливой цене за газ для населения потому что зарабатывает на поставках украинского газа в Европу.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Мир или война" заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, — передают "Подробности".

"По поводу экономически справедливой цены. У нас нету экономически справедливой, у нас есть экономически обоснованная, в том числе прописанная в Меморандуме с МВФ. То есть речь шла об экономически обоснованных тарифах. У нас основной арбитр в этом НАК "Нафтогаз". То есть я художник, я так вижу. Он долго кричал по поводу рынка. У нас рыночная цена на сегодня 6-6,5 тысяч гривен на бирже. А "Нафтогаз" говорит "я художник, я вижу" 4,7 тысячи. Потому что я борюсь за рынок", — заявил Землянский.

Он отметил, что в Украине сейчас полные хранилища газа, которые НАК "Нафтогаз" не продает его на внутренний рынок. При этом монополист в этом отопительном сезоне хочет собирается экспортировать 8 млрд кубометров газа.

По словам Землянского, только 2% населения получат от него газ.

"При этом себестоимость добычи нашего газа - 2900 гривен - по внутренней бухгалтерии без разных цифр. Закупка газа "Нафтогазом" у "Укргазодобычи" - 2841 гривна. Схема очень проста: он берет газ у "Укргаздобычи" по 2841 гривне, а биржевая цена сейчас - 6 тысяч. Гешефт? Гешефт. Все остальные вынуждены закупать газ по импортному паритету, по европейской цене - по 6,5 тысячи гривен. И после этого он говорит - вот такой рынок, так получилось", — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" рассчитывает продать украинский газ европейцам, а потом купить по европейской цене газ у России.

Как сообщали Українськi Новини, национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила, что 5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Если НАК "Нефтегаз Украины" завершит 2020 год с убытком, то руководство не сможет рассчитывать на получение премий по итогу работы в текущем году.

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