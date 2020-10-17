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17 октября 2020, суббота, 05:50 594
Экономика 2020-10-17T08:00:03+03:00
Українські Новини
Экономически справедливой цены нет. Эксперт рассказал, как "Нафтогаз" формирует цену на газ для украинцев

Экономически справедливой цены нет. Эксперт рассказал, как "Нафтогаз" формирует цену на газ для украинцев

Кира Молчанова
Газ, Европа, Нафтогаз, Валентин Землянский
Газ. Фото: Pexels
Газ. Фото: Pexels

НАК "Нафтогаз" не заинтересован в экономически справедливой цене за газ для населения потому что зарабатывает на поставках украинского газа в Европу.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Мир или война" заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, — передают "Подробности".

"По поводу экономически справедливой цены. У нас нету экономически справедливой, у нас есть экономически обоснованная, в том числе прописанная в Меморандуме с МВФ. То есть речь шла об экономически обоснованных тарифах. У нас основной арбитр в этом НАК "Нафтогаз". То есть я художник, я так вижу. Он долго кричал по поводу рынка. У нас рыночная цена на сегодня 6-6,5 тысяч гривен на бирже. А "Нафтогаз" говорит "я художник, я вижу" 4,7 тысячи. Потому что я борюсь за рынок", — заявил Землянский.

Он отметил, что в Украине сейчас полные хранилища газа, которые НАК "Нафтогаз" не продает его на внутренний рынок. При этом монополист в этом отопительном сезоне хочет собирается экспортировать 8 млрд кубометров газа.

По словам Землянского, только 2% населения получат от него газ.

"При этом себестоимость добычи нашего газа - 2900 гривен - по внутренней бухгалтерии без разных цифр. Закупка газа "Нафтогазом" у "Укргазодобычи" - 2841 гривна. Схема очень проста: он берет газ у "Укргаздобычи" по 2841 гривне, а биржевая цена сейчас - 6 тысяч. Гешефт? Гешефт. Все остальные вынуждены закупать газ по импортному паритету, по европейской цене - по 6,5 тысячи гривен. И после этого он говорит - вот такой рынок, так получилось", — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" рассчитывает продать украинский газ европейцам, а потом купить по европейской цене газ у России.

Как сообщали Українськi Новини, национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила, что 5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Если НАК "Нефтегаз Украины" завершит 2020 год с убытком, то руководство не сможет рассчитывать на получение премий по итогу работы в текущем году.

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