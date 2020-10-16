ФГВФЛ обжаловал возврат иска к Рожковой и другим связанным лицам с Платинум Банком

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отрицает обнародование форенсик-аудита Платинум Банка и продолжает отстаивать в суде возмещение 1,5 млрд гривен ущерба экс-владельцами и менеджментом банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Согласно ему, Фонд гарантирования вкладов опубликовал официальное заявление относительно недопущения искажения фактов по делу иска ФГВФЛ к связанным лицам Платинум Банка.

В связи с публикацией в СМИ информации по иску ФГВФЛ к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум Банка, в частности первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой, фонд сообщает, что отчет аудиторов по итогам форенсик-аудита банка является конфиденциальной информацией и поэтому регулятор нигде и никогда не обнародовал такие отчеты относительно Платинум Банка.

"В случае Платинум Банка форенсик-аудит проводился украинской аудиторской компанией, а не международной, как утверждают некоторые СМИ, что подтверждает недостоверность данных, приведенных в следующих публикациях", - подчеркнул фонд.

Также указывается, что иск о взыскании убытков был подан Фондом гарантирования вкладов к связанным лицам Платинум Банка, в том числе Рожковой, по общей процедуре, предусмотренной законодательством, которая применяется в отношении всех банков, переданных в управление фонда.

"Хозяйственный суд Киева вернул исковое заявление Фонда гарантирования к экс-руководителям Платинум Банка без рассмотрения, обосновав это отсутствием оснований для объединения исковых требований по делу №910/12955/20", - сообщил ФГВФЛ.

В связи с этим данное судебное решение фонд обжаловал в апелляционном порядке, на данный момент решается вопрос об открытии апелляционного производства.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 Фонд гарантирования вкладов инициировал обращение в хозяйственный суд с исковым заявлением к 12 связанным с Платинум Банком лицам о возмещении ущерба в размере 1,5 млрд гривен согласно требованиям ст. 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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