Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 миллиарда гривень ущерба, нанесенного "Платинум Банку", - СМИ

Кредитный комитет "Платинума" во главе с Катериной Рожковой обеспечивал бесплатные кредитные линии компаниям акционеров. Залоговое обеспечение по кредитам никем не проверялось и даже заявленная их стоимость порой была в десятки раз ниже размеров кредитов.

В статье Афера на полтора миллиарда: почему Рожкова не отвечает за банкротство "Платинум Банка" говорится, что Фонд гарантирования вкладов физлиц потребовал от 12 экс-собственников и экс-менеджмента "Платинум Банка", в числе которых первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, возмещения ущерба, причиненного банку, в сумме 1,5 млрд. грн, информирует портал unian.net.

ФГВФЛ в своих документах настаивает, что из-за того, что экс-исполняющая обязанности председателя "Платинума" Рожкова до сих пор является замглавы НБУ, суд 14 сентября повторно отказал в открытии производства банкротства "Платинум Банка". Фонд подал апелляцию на такое немотивированное решение и направил требование к 12 физическим лицам причастным к доведению до банкротства "Платинума", среди которых также фигурирует Катерина Рожкова.

В отчете ФГВФЛ отмечается: "Противоправные действия должностных лиц, сделанные в период с декабря 2013 года и до декабря 2016 года, на основании которых осуществлялись сделки по перечисленным кредитным правоотношениям, результатом которых стала потеря денежных средств банком вследствие большой неоправданно рисковой деятельности руководителей и членов комитетов "Платинум Банка", что явно свидетельствует о ненадлежащем выполнении ими служебных обязанностей и в свою очередь привело к тяжелым последствиям для банка, вкладчиков и других кредиторов банка, в виде введения в "Платинум Банк" процедуры ликвидации и невозможности банка рассчитаться с вкладчиками и другими кредиторами банка".

По мнению международных экспертов, основные махинации проходили через ООО "Стратагема-Инвест" (списано кредитов на сумму 257,63 млн грн), ЧП "Логистик Транс" (187,37 млн грн), ООО "Кодос Инвест" (150,95 млн грн), ООО "ФК Реал Инвест" (277,85 млн грн), ООО "Ошер" (300,3 млн грн), ООО "Титан-Пивдень" (266,16 млн грн и 37,43 млн грн). Клиенты не предоставляли достаточного залога, но получали отсрочку оплаты тела кредитов и процентов, а также снижение ставки до 1% в валюте и 2% в гривне, отмену всех штрафных санкций. Такие решения принимались в то время, когда учетная ставка НБУ составляла 30% годовых. Значительная часть денег была выведена через Carosan Trading ltd (BVI) на "Финбанк", который был связан с собственниками "Платинум Банка".

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