Приговор Януковичу подтвердил судья, пишущий стихи о жене Порошенко и восхищающийся Турчиновым

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Однако судебное решение до сих пор не опубликовано. Защита Януковича поясняет это спешкой при вынесении вердикта, который, по мнению адвокатов, был написан по заказу бывшего Президента Петра Порошенко и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Приговор Януковичу совпал с усилиями "отмыть" от сдачи Крыма тогдашнее руководство страны - Александра Турчинова - и возложить вину на Януковича. Кроме того, апелляцию вел судья являющийся истовым "порохоботом" и ненавистником Януковича, что ставит под вопрос беспристрастность конечного вердикта. Также, по информации СМИ из судейских кругов, один из судей является коммуникатором с окружением Порошенко и даже присутствовал одном из празднований его дня рождения.

Апелляционными судьями по делу Януковича стали Юрий Трясун, Сергей Новов, Иван Мосендз, Александр Журавель и Оксана Павленко. В непредвзятости, по крайней мере, одного члена судейской коллегии - Александра Журавля - есть серьезные сомнения.

Судя по странице судьи Журавля в социальной сети Facebook, этот человек придерживается националистических взглядов. А также порошенковско-турчиновской модели мировоззрения. Скажем больше - он активный "порохобот". Он восхваляет Украинскую повстанческую армию (УПА), высмеивает Президента Владимира Зеленского, критикует Украинскую православную церковь (УПЦ) и выступает за сужение использования русского языка, называя его "уським наречием".

Судья Журавель часто высказывает свое мнение в стихотворной форме. В одном из таких стихотворений прихожан УПЦ он называет "псевдохристианами" и призывает переселить их в Магадан или Сибирь.

Власть Зеленского он называет "зеленой шоблой" и хвалит Петра Порошенко.

"Да, Порох не закончил войну, но он не пустил ее в твой город, и на твоем доме не висит российский триколор. Теперь же, просто хочу напомнить, что подписанные им соглашения (Минск-2) были действительны до конца 2015 года, а затем их ежегодно пролонгировали решением Нормандской четверки, что давало время для восстановления армии и продлении санкций против Эрэфии. И если зеленая шобла считает эти соглашения настолько пагубными, она имела полное право выйти из них еще 31 декабря 2019 года. Но почему-то этого не сделала - продолжает жрать кактус и кивать на Порошенко. Потому что своего плана установления мира на Донбассе нет. От слова совсем", - написал он.

Судья репостит видеообращение телеведущего "Прямого" Сергея Пояркова, где тот критикует Зеленского, и видеоблоги нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

А также пишет хвалебные оды Марине Порошенко на ее "поход" в Киевский городской совет.

"0й, як заметушились таргани,

Пищать від страху миші з-попід скрині...

Ще б!!! Новину дізналися вони:

Йти в депутати ввірено Марині!

Газдиня, Мати, Леді, Дипломат...

Ця - наведе у Київраді лад!

Тим-то й лунає з усіх боків мат,

Потоком ллється геть не шоколад,

Хоч теж коричневе, та інший склад".

Кроме того, судья перепостил сообщение в соцсети, в котором оспаривается вина Порошенко за разгром Вооруженных сил Украины в Иловайске.

Также судья рассказывает, как во время своей жизни в Крыму его семья выступала за Ющенко и боролась с агитацией Януковича.

На фоне "любви" к Януковичу красной линией в сообщениях Александра Журавля проходит симпатия к Турчинову. Комментируя новость о том, что суд обязал Офис генпрокурора открыть дело против Порошенко и Турчинова за сокрытие закона об амнистии, принятого в 2014 году, судья разразился стихотворением:

"Ну, значиться таким ось чином...

Кінь задом хвицяє й ірже:

Знов винні Порошенко і Турчинов,

І лялі ті, з ОПЗЖ...."

Также он распространяет цитаты бывшего секретаря СНБО и хвалит его высказывания по разным вопросам.

То есть это явно ангажированный против Януковича человек. И практически открытый симпатик Порошенко с Турчиновым. А потому его непредвзятость вызывает большие сомнения. Тем более в деле, обвинительный приговор в котором против Януковича, фактически выводит из под обвинений в сдаче Крыма Турчинова.

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