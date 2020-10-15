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  • Киев потратил полмиллиарда гривен на ремонт школы, хотя постройка новой была бы вдвое дешевле, – Попов
15 октября 2020, четверг, 18:16 130
Выборы 2020-10-15T20:00:03+03:00
Українські Новини
Киев потратил полмиллиарда гривен на ремонт школы, хотя постройка новой была бы вдвое дешевле, – Попов

Киев потратил полмиллиарда гривен на ремонт школы, хотя постройка новой была бы вдвое дешевле, – Попов

Павел Твердохлиб
Александр Попов, ОПЗЖ, школы Киева, Среднее образование, Местные выборы-2020
Попов проинспектировал школы столицы. Фото: zagittya.com.ua
Попов проинспектировал школы столицы. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов заявил, что новая киевская власть должна решить проблему очередей в коммунальные школы уже к следующему учебному году.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Проблема мест в школах за последние 6 лет стала крайне острой. Нынешняя киевская власть коммунальных школ открывает частные, но стоимость обучения в них недоступна для большинства киевских семей. А в коммунальные школы – огромные очереди. При том, что классы в школах переполнены – в них учатся до 40 детей в каждом", – сказал Попов.

По словам политика, деньги в городском бюджете на эти цели есть, но их нужно эффективно использовать. В частности, в нынешнем году ремонт одной из коммунальных школ обошелся почти в 0,5 млрд гривен, в то время как строительство новой частной школы обошлось в 270 млн гривен.

"Мы планируем вернуть программу "Столичный стандарт образования", работавшую в период моего руководства в КГГА. Она включает в себя строительство новых учебных заведений, оборудование школ современным оборудованием – интерактивными досками, проекторами, планшетами и интернетом. А также – повышение зарплат учителям", – сказал кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ.

Он напомнил, что 7 лет назад средняя зарплата учителей превышала 500 долларов, а сейчас она уменьшилась на 20%.

"Качественная школа возможна только с хорошими учителями. Необходимо вернуть муниципальную надбавку педагогам, чтобы стимулировать их оставаться работать в киевских школах", – резюмировал Александр Попов.

Напомним, что во время руководства Попова Киевской городской государственной администрацией (2010-2014 годы) также были созданы 10 тыс. мест в детских садах Киева.

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