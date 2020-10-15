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  • Борис Баум снял свою кандидатуру с конкурса на главу Комиссии по регулированию рынка азартных игр
15 октября 2020, четверг, 18:09 964
Политика 2020-10-15T19:45:04+03:00
Українські Новини
Борис Баум снял свою кандидатуру с конкурса на главу Комиссии по регулированию рынка азартных игр

Борис Баум снял свою кандидатуру с конкурса на главу Комиссии по регулированию рынка азартных игр

Кира Молчанова
Азартные игры, Казино, Борис Баум
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Куратор реформы игорного рынка в Офисе президента Борис Баум объявил на своей странице в Facebook, что снимает свою кандидатуру с конкурса на пост главы Комиссии по регулированию рынка азартных игр. 

"Чтобы политизированная кампания против Бориса Баума не бросала тень на весь проект изменений, однозначно правильный и необходимый стране, чтобы из двигателя реформы не превратиться в помеху, я снимаю свою кандидатуру", — написал он.

В своем посте Баум напомнил об обстоятельствах, которые сделали реформу игорной индустрии необходимой. Трагедия весны 2009 года, когда в зале автоматов в Днепропетровске сгорели десять человек, подтолкнула депутатов Верховной Рады к радикальному решению. Азартный бизнес, приносивший государственному бюджету по 3,5 миллиардов гривен ежегодно, был в Украине полностью запрещен. В итоге, по словам Баума, казино "ушли в подполье", а "игровые залы даже расплодились благодаря “серым” схемам и прямой коррупции".

В 2019 году Борис Баум строил в Украине интернет-казино для международной компании. Как эксперту рынка, ему показали черновик нового закона, подготовленного командой Зеленского.

"Мои замечания показались разумными — так я стал внештатным советником Офиса президента, где курировал реформу игорного бизнеса. Мы работали над правилами, которые были бы выгодны одновременно обществу, госбюджету и участникам рынка. Одновременно отбивали атаки нелегального бизнеса, который зарабатывал на беспределе. У нас получилось: летом был принят закон 2285-д. Закон разрешает казино в городских отелях на 4* и 5*, в загородных комплексах и на специальных территориях; автоматы и букмекерские конторы могут размещаться в гостиницах категории 3* и 4*. Стоимость лицензий измеряется в сотнях миллионах гривен, а список условий получения и требований к работе оставит в игре только крупные “белые” компании. Когда будет разработана вся система налогов и сборов для этой сферы, бюджет получит дополнительно 2,5 - 4 миллиарда гривен в год", — так Баум описывает свои достижения.

По словам эксперта, ему хочется увидеть воплощение своих идей, хотя бы со стороны. Поэтому Баум продолжит консультировать Офис президента по вопросам, связанным с легализацией игорного бизнеса, и будет работать над привлечением инвестиций в эту сферу.

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