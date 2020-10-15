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  • Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор
15 жовтня 2020, четвер, 18:09 309
Політика 2020-10-15T19:00:02+03:00
Українські Новини
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор

Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор

Кира Молчанова
азартні ігри, Борис Баум
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Куратор реформи грального ринку в Офісі президента Борис Баум оголосив на своїй сторінці в Facebook, що знімає свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Комісії з регулювання ринку азартних ігор.

"Щоб політизована кампанія проти Бориса Баума не кидала тінь на весь проект змін, однозначно правильний і необхідний країні, щоб з двигуна реформи не перетворитися в перешкоду, я знімаю свою кандидатуру", - написав він.

У своєму пості Баум нагадав про обставини, які зробили реформу гральної індустрії необхідною. Трагедія весни 2009 року, коли в залі автоматів в Дніпропетровську згоріли десять чоловік, підштовхнула депутатів Верховної Ради до радикального вирішення. Азартний бізнес, який приносив державному бюджету по 3,5 мільярдів гривень щорічно, був в Україні повністю заборонений. У підсумку, за словами Баума, казино "пішли в підпілля", а "ігрові зали навіть розплодилися завдяки" сірим" схемам і прямий корупції".

У 2019 Борис Баум будував в Україні інтернет-казино для міжнародної компанії. Як експерту ринку, йому показали чернетку нового закону, підготовленого командою Зеленського.

"Мої зауваження здалися розумними - так я став позаштатним радником Офісу президента, де курирував реформу грального бізнесу. Ми працювали над правилами, які були б вигідні одночасно суспільству, держбюджету та учасникам ринку. Одночасно відбивали атаки нелегального бізнесу, який заробляв на свавіллі. У нас вийшло: влітку був прийнятий закон 2285-д. Закон дозволяє казино в міських готелях на 4 * і 5 *, в заміських комплексах і на спеціальних територіях; автомати і букмекерські контори можуть розміщуватися в готелях категорії 3 * і 4 *. Вартість ліцензій вимірюється в сотні мільйонів гривень, а список умов отримання і вимог до роботи залишить в грі тільки великі "білі" компанії. Коли буде розроблена вся система податків і зборів для цієї сфери, бюджет отримає додатково 2,5 - 4 мільярди гривень на рік", - так Баум описує свої досягнення.

За словами експерта, йому хочеться побачити втілення своїх ідей, хоча б з боку. Тому Баум продовжить консультувати Офіс президента з питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, і буде працювати над залученням інвестицій в цю сферу.

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